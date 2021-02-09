Binlere dokunuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.
Merkez bugüne kadar, 40 binin üzerinde vatandaşı 532 bin kez ziyaret etti. Merkezin, pandemi sürecinde de gerekli tedbirleri alarak vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, “Kentimizde kimse sahipsiz kalmayacak” dedi.