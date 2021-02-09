Binlere dokunuyor

Merkez bugüne kadar, 40 binin üzerinde vatandaşı 532 bin kez ziyaret etti. Merkezin, pandemi sürecinde de gerekli tedbirleri alarak vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, “Kentimizde kimse sahipsiz kalmayacak” dedi.