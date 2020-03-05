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    HaberlerEge Haberleri BIOR öncesinde mavi sular tertemiz oldu
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    05.03.2020 - 00:01 |

    BIOR öncesinde mavi sular tertemiz oldu

    Bodrum’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) öncesi deniz dibi temizliği yapıldı.

    BIOR öncesinde mavi sular tertemiz oldu

    Altı kişilik dalgıç ekibi, 22 kilo cam, 17 kilo plastik, 13 kilo metal, 21 kilo diğer atıklar olmak üzere toplam 73 kilo atık topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de atıkları, yerinde ölçüp ayrıştırdı, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakletti.

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