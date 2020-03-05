05.03.2020 - 00:01 |
BIOR öncesinde mavi sular tertemiz oldu
Bodrum’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) öncesi deniz dibi temizliği yapıldı.
Altı kişilik dalgıç ekibi, 22 kilo cam, 17 kilo plastik, 13 kilo metal, 21 kilo diğer atıklar olmak üzere toplam 73 kilo atık topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de atıkları, yerinde ölçüp ayrıştırdı, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakletti.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.