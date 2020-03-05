BIOR öncesinde mavi sular tertemiz oldu

Altı kişilik dalgıç ekibi, 22 kilo cam, 17 kilo plastik, 13 kilo metal, 21 kilo diğer atıklar olmak üzere toplam 73 kilo atık topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de atıkları, yerinde ölçüp ayrıştırdı, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakletti.