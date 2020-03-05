‘Bir anne daha feryat etmesin’

Belediye tarafından düzenlenen saygı yürüyüşüne, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hüzünle ve sessizce yürüyen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanına ulaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz kısa bir konuşma yaptı. Gürbüz, “Bir annemizin daha feryadını haykırmaması için en sağlıklı adımlarla hareket etmeliyiz” dedi.