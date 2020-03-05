BİST110.785-0,38EURO6,780,19USD6,080,09ALTIN320,16-0,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Bir anne daha feryat etmesin’
    ABONE OL
    05.03.2020 - 00:03 |

    ‘Bir anne daha feryat etmesin’

    İzmir Foça’da, Suriye’nin İdlib bölgesindeki hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz için saygı yürüyüşü düzenlendi.

    ‘Bir anne daha feryat etmesin’

    Belediye tarafından düzenlenen saygı yürüyüşüne, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hüzünle ve sessizce yürüyen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanına ulaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz kısa bir konuşma yaptı. Gürbüz, “Bir annemizin daha feryadını haykırmaması için en sağlıklı adımlarla hareket etmeliyiz” dedi.

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Göçmenlere sert müdahale

    Göçmenlere sert müdahale

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    Sıradaki Haber