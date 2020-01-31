Bir annenin yardım çığlığı

Ayvalık’ta annesi ve üç kardeşi ile birlikte yaşayan Zekiye Kalay’a (15) 9 ay önce karın şişliği şikayetiyle gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde siroz teşhisi konuldu. Birinin kalbi delik olan 3 çocuğunu akrabalarına bırakıp, Zekiye ile hastane odalarında yaşamaya başlayan Anne Deniz Kalay, “Zekiye’nin hastalığından diğerlerine yetişemiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Evladımın karaciğer nakli olması gerekiyor” dedi. l DHA