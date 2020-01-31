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    HaberlerEge Haberleri Bir annenin yardım çığlığı
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    31.01.2020 - 07:00 |

    Bir annenin yardım çığlığı

    Ayvalık’ta annesi ve üç kardeşi ile birlikte yaşayan Zekiye Kalay’a (15) 9 ay önce karın şişliği şikayetiyle gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde siroz teşhisi konuldu.

    Bir annenin yardım çığlığı

    Ayvalık’ta annesi ve üç kardeşi ile birlikte yaşayan Zekiye Kalay’a (15) 9 ay önce karın şişliği şikayetiyle gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde siroz teşhisi konuldu. Birinin kalbi delik olan 3 çocuğunu akrabalarına bırakıp, Zekiye ile hastane odalarında yaşamaya başlayan Anne Deniz Kalay, “Zekiye’nin hastalığından diğerlerine yetişemiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Evladımın karaciğer nakli olması gerekiyor” dedi. l DHA

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