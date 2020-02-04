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    HaberlerEge Haberleri ‘Bir atkı bir oyuncak’ projesi Elazığ’a ulaştı
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    04.02.2020 - 07:00 |

    ‘Bir atkı bir oyuncak’ projesi Elazığ’a ulaştı

    Türk Kızılay İzmir Şubesi Elazığ depreminden etkilenen çocuklar için Göztepe-Beşiktaş müsabakasında toplanılan atkı, bere, eldiven ve oyuncakları Elazığ’a getirdi, Elazığsporlu futbolcu ve teknik ekiple birlikte dağıtımını gerçekleştirdi.

    ‘Bir atkı bir oyuncak’ projesi Elazığ’a ulaştı

    Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, deprem bölgesinde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Baykalmış, “Geçtiğimiz ay proje kapsamında Göztepe-Galatasaray müsabakasında birçok kışlık ürün toplamıştık. Hepimizi derinden üzen deprem sonrasında Göztepe Spor Kulübü’nün talebi üzerine Göztepe-Beşiktaş müsabakasında Elazığlı kardeşlerimiz için gerçekleştirdiğimiz ‘Bir Atkı Bir Oyuncak’ projesi kapsamında birçok kışlık ürün toplandı. Toplanan bu kışlık ürünlerimizi ve oyuncaklarımızı Göztepeli kardeşlerimizin selamlarıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimize teslim ettik” dedi. Yönetim Kurulu ve tüm personelleriyle gece gündüz vatandaşların bağışlarını gönderilmeye hazır hale getirdiklerini vurgulayan Baykalmış, “Türk Kızılay İzmir Şubesi’ne bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız 0232 421 47 90 numaralı telefon numarasını arayarak bizlerle irtibata geçebilirler. Battaniye, temizlik malzemesi, kışlık ürün ve çocuk bezi gibi ihtiyaçların ön planda olduğunu yaptığımız çalışmalar sonucunda tespit ettik. Bağış yapan tüm halkımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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