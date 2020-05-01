‘Bir ayda 6 bin vatandaşa ulaşıldı’

Aydın Söke Belediyesi, salgın sürecinde Kaymakamlık’ın öncülüğünde hizmet veren Söke Vefa Sosyal Destek Grubu’nda ciddi bir yük üstlendi. Son bir ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı. Belediye; polisten jandarmaya, öğretmenden kamu görevlisine grubun içinde yer alan hizmet personelinin ulaşımına destek oluyor. Başkan Levent Tuncel, belediyenin 13 personelinin de grupta görev aldığını belirtti.