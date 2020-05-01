01.05.2020 - 00:03 |
‘Bir ayda 6 bin vatandaşa ulaşıldı’
Aydın Söke Belediyesi, salgın sürecinde Kaymakamlık’ın öncülüğünde hizmet veren Söke Vefa Sosyal Destek Grubu’nda ciddi bir yük üstlendi. Son bir ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı. Belediye; polisten jandarmaya, öğretmenden kamu görevlisine grubun içinde yer alan hizmet personelinin ulaşımına destek oluyor. Başkan Levent Tuncel, belediyenin 13 personelinin de grupta görev aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu