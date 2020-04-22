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    HaberlerEge Haberleri Bir ayda 75 bin maske dağıttılar
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    22.04.2020 - 07:00 |

    Bir ayda 75 bin maske dağıttılar

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde vatandaşlara bir ayda 75 bin koruyucu maske dağıttıklarını bildirdi.

    Bir ayda 75 bin maske dağıttılar

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde vatandaşlara bir ayda 75 bin koruyucu maske dağıttıklarını bildirdi.Ücretsiz dağıtımlara devam edeceklerini anlatan Bilgin, bunun yanısıra vatandaşlara 10 bin ücretsiz el dezenfektanı dağıttıklarını, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

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