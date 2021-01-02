Bir Balçova geleneği

BELEDİYE Başkanı Başkan Fatma Çalkaya ile eşi Mehmet Ali Çalkaya, Semtevleri tarafından belirlenen aileleri yılın son günü ziyaret etti. Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların sağlığını tehlikeye atmak istemeyen Çalkaya çifti, kapıdan iyi dileklerini sundu ve getirdikleri armağanları verdi. BALÇOVALILAR DA yeni yılı Çalkaya Ailesi’yle birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklar, Başkan ablalarına, elleriyle hazırladıkları hediyeler verdi. Güzelliklerin paylaştıkça arttığına inandığını belirten Başkan Fatma Çalkaya, “Çocuklarımızın yeni yıla gülen gözlerle girmesi önemli” dedi