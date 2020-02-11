Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelinde kurulan pazarlarda çorba dağıtımına başladı. Çine’de perşembe pazarında çorbalarını alan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Çorba dağıtımının devam etmesini istediklerini söyleyen pazarcı esnafı Selma Erdoğan, “Soğuk havalarda burada ayaklarımız donuyor, üşüyoruz; bir bardak çorba içimizi ısıtıyor” dedi.