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    HaberlerEge Haberleri ‘Bir bardak çorba içimizi ısıtıyor’
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    11.02.2020 - 07:00 |

    ‘Bir bardak çorba içimizi ısıtıyor’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelinde kurulan pazarlarda çorba dağıtımına başladı.

    ‘Bir bardak çorba içimizi ısıtıyor’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelinde kurulan pazarlarda çorba dağıtımına başladı. Çine’de perşembe pazarında çorbalarını alan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Çorba dağıtımının devam etmesini istediklerini söyleyen pazarcı esnafı Selma Erdoğan, “Soğuk havalarda burada ayaklarımız donuyor, üşüyoruz; bir bardak çorba içimizi ısıtıyor” dedi.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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