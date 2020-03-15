Bir bardak sütün hatırı
Zor günlerden geçiyoruz. Yorgunuz, korkuyoruz, sinirliyiz, kuşkuluyuz, gelecek kaygısından bunalıyoruz. Büyük çoğunluğun zihinsel ve fiziksel sağlığı bozuk. Yazıyı sürdürürsem, kendimle birlikte okurun da içini karartacağımı düşündüm. O nedenle, ‘Hayata yön veren öyküler’den içimizi serinletecek bir öykü aldım, köşeye koydum. Umarım seversiniz...
Howard, yoksul bir ailenin çocuğuydu ve okul giderlerini karşılamak için kapı kapı dolaşarak eşyalar satıyordu. O gün hiçbir şey satamamıştı. Karnı da çok açtı. Bundan sonra çalacağı ilk kapıdan yiyecek bir şeyler istemeye karar verdi. Kapıyı açan sevimli genç bayanı da görünce utandı. Yiyecek bir şeyler yerine affedersiniz bir bardak su rica edebilir miyim diyebildi yalnızca. Genç bayan, çocuğun aç olabileceğini düşünerek kocaman bir bardak süt getirdi ona. Çocuk, sütü yavaş yavaş içine sindirerek içtikten sonra, “Çok teşekkür ederim, borcum ne kadar?” diye sordu genç bayana. Genç bayan, “Borcunuz yok” diyerek yüzünde sıcak bir gülümsemeyle devam etti, “Annem, gösterdiğiniz şefkat ve nezaket karşılığı olarak asla bir bedel ödenmesini beklemememizi öğretti bize” dedi. Çocuk, “O halde çok teşekkürler. Yürekten teşekkür ederim size” dedi.
Howard Kelly, evin önünden ayrıldığı zaman kendisini yalnızca bedensel olarak değil, ruhsal olarak da güçlü hissediyordu.
Yıllar sonra, genç bayan çok ender rastlanan bir hastalığa yakalanmıştı. Yöredeki doktorlar çaresiz kalınca, hastalığı ile ilgili araştırmalar yapılması için onu büyük kente gönderdiler. Dr. Howard Kelly, konsültasyon yapması için çağrıldığı hastanın hangi kasabadan geldiğini duyunca heyecanlandı. Artık genç olmasa da yıllar önce kendisine sevgi ile yaklaşan bayanı ilk gördüğü anda tanımıştı ve onun yaşamını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Uzun süren tedaviden sonra bayan sağlığına kavuştu. Dr. Kelly, denetlemesi için önüne getirilen faturaya şöyle bir baktı. Ve üstüne bir şeyler yazarak zarfın içine koyup hasta bayanın odasına gönderdi. Kadın, elleri titreyerek aldı zarfı eline; açmaya korkuyordu. Hastane, faturasını asla ödeyemeyeceğini ve geri kalan yaşamı boyunca bu faturayı ödemek için çalışacağını biliyordu. Sonunda zarfı açtı ve faturaya iliştirilmiş bir not dikkatini çekti. Kâğıtta şöyle yazıyordu: “Hastane giderlerinin tamamı, bir bardak süt karşılığı ödenmiştir.”
Steve Goodier
Mutlu pazarlar. Esen kalın.
Evliliğin keyfini çıkarmak için...
Sevgilinize sevimli bir hayvan ismiyle seslenin.
Çiçek verin, öpücük alın;
Öpücük verin, öpücük alın.
Kitap verin, bilgi alın,
bilgi verin, sevgi alın.
Eşinizin nefesini paylaşın
üzüntülerini duyumsayın.
Birbirinizin güçlü yanlarına yaslanın
zayıflıklarını bağışlayın.
İyi dinleyiciden iyi âşık olacağını
aynı anda hem dinleyip hem de konuşamayacağınızı unutmayın. Bazı durumlarda eşinizin sizi sizden daha iyi tanıdığını asla unutmayın. El ele tutuşup göz göze oturunca kavga etmenin zorlaşacağını unutmayın. Gelecek cumartesi akşamı eşinizi yemeğe götürün. Mutlu çiftler, her şeyi birlikte yapmazlar. Eşinizin alanına saygı gösterin. ‘Lütfen’ ve ‘Teşekkür ederim’ sihirli sözcüklerini gerektiği zamanlarda ustaca kullanın. Evliliğinizin üç sihirli S’ni unutmayın. Sevgi, Saygı, Sadakat... Bir öpücüğün bin sözcüğe bedel olduğunu unutmayın.
Altın Sözler Antolojisi
NE DEMİŞLER?
Denize atılan bir taş, bütün okyanusların seviyesini yükseltir.
Pascar
İyiliği yapan bilmemeli. Gören anlamalı.
Seneca
İyiliğin en mükemmeli, iyilik yapılan kimseyi minnette bırakmayan, onda küçüklük duygusu getirmeyendir.
Honoré de Balzac
Yalnız kendisini düşünen insan, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.
Bacon
Size gül veren elde her zaman biraz koku kalır.
Çin atasözü
İnadına...
Sen ne dersen de
geçen bahardan
üç karış daha uzun sarmaşık
koşmaya başladı
emeklemesi mucize çocuk
daha gürültü kıyamet
saçakaltı, kırlangıç yuvası
Evet
tenhalaştı hayatın kimi sokakları
kimi kelimeler kullanılmıyor artık
ama sen ne dersen de
başımı döndürüyor bu telaş
kalbimi kışkırtıyor
bu kalabalık...
Haluk Işık