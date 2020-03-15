Bir bardak sütün hatırı

Zor günlerden geçiyoruz. Yorgunuz, korkuyoruz, sinirliyiz, kuşkuluyuz, gelecek kaygısından bunalıyoruz. Büyük çoğunluğun zihinsel ve fiziksel sağlığı bozuk. Yazıyı sürdürürsem, kendimle birlikte okurun da içini karartacağımı düşündüm. O nedenle, ‘Hayata yön veren öyküler’den içimizi serinletecek bir öykü aldım, köşeye koydum. Umarım seversiniz...

Howard, yoksul bir ailenin çocuğuydu ve okul giderlerini karşılamak için kapı kapı dolaşarak eşyalar satıyordu. O gün hiçbir şey satamamıştı. Karnı da çok açtı. Bundan sonra çalacağı ilk kapıdan yiyecek bir şeyler istemeye karar verdi. Kapıyı açan sevimli genç bayanı da görünce utandı. Yiyecek bir şeyler yerine affedersiniz bir bardak su rica edebilir miyim diyebildi yalnızca. Genç bayan, çocuğun aç olabileceğini düşünerek kocaman bir bardak süt getirdi ona. Çocuk, sütü yavaş yavaş içine sindirerek içtikten sonra, “Çok teşekkür ederim, borcum ne kadar?” diye sordu genç bayana. Genç bayan, “Borcunuz yok” diyerek yüzünde sıcak bir gülümsemeyle devam etti, “Annem, gösterdiğiniz şefkat ve nezaket karşılığı olarak asla bir bedel ödenmesini beklemememizi öğretti bize” dedi. Çocuk, “O halde çok teşekkürler. Yürekten teşekkür ederim size” dedi.

Howard Kelly, evin önünden ayrıldığı zaman kendisini yalnızca bedensel olarak değil, ruhsal olarak da güçlü hissediyordu.

Yıllar sonra, genç bayan çok ender rastlanan bir hastalığa yakalanmıştı. Yöredeki doktorlar çaresiz kalınca, hastalığı ile ilgili araştırmalar yapılması için onu büyük kente gönderdiler. Dr. Howard Kelly, konsültasyon yapması için çağrıldığı hastanın hangi kasabadan geldiğini duyunca heyecanlandı. Artık genç olmasa da yıllar önce kendisine sevgi ile yaklaşan bayanı ilk gördüğü anda tanımıştı ve onun yaşamını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Uzun süren tedaviden sonra bayan sağlığına kavuştu. Dr. Kelly, denetlemesi için önüne getirilen faturaya şöyle bir baktı. Ve üstüne bir şeyler yazarak zarfın içine koyup hasta bayanın odasına gönderdi. Kadın, elleri titreyerek aldı zarfı eline; açmaya korkuyordu. Hastane, faturasını asla ödeyemeyeceğini ve geri kalan yaşamı boyunca bu faturayı ödemek için çalışacağını biliyordu. Sonunda zarfı açtı ve faturaya iliştirilmiş bir not dikkatini çekti. Kâğıtta şöyle yazıyordu: “Hastane giderlerinin tamamı, bir bardak süt karşılığı ödenmiştir.”

Steve Goodier

Mutlu pazarlar. Esen kalın.

Evliliğin keyfini çıkarmak için...

Sevgilinize sevimli bir hayvan ismiyle seslenin.

Çiçek verin, öpücük alın;

Öpücük verin, öpücük alın.

Kitap verin, bilgi alın,

bilgi verin, sevgi alın.

Eşinizin nefesini paylaşın

üzüntülerini duyumsayın.

Birbirinizin güçlü yanlarına yaslanın

zayıflıklarını bağışlayın.

İyi dinleyiciden iyi âşık olacağını

aynı anda hem dinleyip hem de konuşamayacağınızı unutmayın. Bazı durumlarda eşinizin sizi sizden daha iyi tanıdığını asla unutmayın. El ele tutuşup göz göze oturunca kavga etmenin zorlaşacağını unutmayın. Gelecek cumartesi akşamı eşinizi yemeğe götürün. Mutlu çiftler, her şeyi birlikte yapmazlar. Eşinizin alanına saygı gösterin. ‘Lütfen’ ve ‘Teşekkür ederim’ sihirli sözcüklerini gerektiği zamanlarda ustaca kullanın. Evliliğinizin üç sihirli S’ni unutmayın. Sevgi, Saygı, Sadakat... Bir öpücüğün bin sözcüğe bedel olduğunu unutmayın.

Altın Sözler Antolojisi

NE DEMİŞLER?

Denize atılan bir taş, bütün okyanusların seviyesini yükseltir.

Pascar

İyiliği yapan bilmemeli. Gören anlamalı.

Seneca

İyiliğin en mükemmeli, iyilik yapılan kimseyi minnette bırakmayan, onda küçüklük duygusu getirmeyendir.

Honoré de Balzac

Yalnız kendisini düşünen insan, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.

Bacon

Size gül veren elde her zaman biraz koku kalır.

Çin atasözü

İnadına...

Sen ne dersen de

geçen bahardan

üç karış daha uzun sarmaşık

koşmaya başladı

emeklemesi mucize çocuk

daha gürültü kıyamet

saçakaltı, kırlangıç yuvası

Evet

tenhalaştı hayatın kimi sokakları

kimi kelimeler kullanılmıyor artık

ama sen ne dersen de

başımı döndürüyor bu telaş

kalbimi kışkırtıyor

bu kalabalık...

Haluk Işık