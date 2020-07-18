18.07.2020 - 00:04 |
Bir çocuk da sen giydir
MENDERES Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘Bu bayram bir çocuğu da siz giydirin’ kampanyası başlattı.
Destekte bulunmak isteyen ve kampanyadan yararlanmak isteyenler, 0232 700 00 00-1019-1024-1952 numaralı telefonlardan veya müdürlüğe 27 Temmuz’a kadar başvuruda bulunabilecek. Herkesin sesi olmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Tüm yüzlerin güldüğü bir Menderes için çalışıyoruz” dedi.