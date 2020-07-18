Bir çocuk da sen giydir

Destekte bulunmak isteyen ve kampanyadan yararlanmak isteyenler, 0232 700 00 00-1019-1024-1952 numaralı telefonlardan veya müdürlüğe 27 Temmuz’a kadar başvuruda bulunabilecek. Herkesin sesi olmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Tüm yüzlerin güldüğü bir Menderes için çalışıyoruz” dedi.