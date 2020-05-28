Bir de bu açıdan bakalım!

Dünya tenisi, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen turnuvaları, sporcuların önümüzdeki süreçte yaşayabilecekleri muhtemel performans düşüklüklerini, altyapıda yaşanacak aksaklıkları düşünürken Türkiye'de ise gündem biraz farklı.



Hatırlayacaksınız Milliyet Ege'deki bu köşede de sizlere milli takım kampından gelişmeleri aktardığım, kazansaydık tenisimiz için yeni bir döneme kapı açacak olan ancak İsrail'e yenildiğimiz Davis Kupası vardı. İşte Türk tenisinin bugünkü gündemi o tarihte yaşananlara dayanıyor.



Türkiye'de tenis camiasının gündemi milli takım kaptanının değişmesine odaklandı. Haluk Akkoyun yerine Marsel İlhan geldi. Yaşanan gelişme sonrası Haluk Akkoyun'un açıklamalarıyla birlikte Türkiye Tenis Federasyonu'na bana göre haksızlığa varan ağır eleştiriler geldi. Akkoyun, kendisine haber verilmeden görevden alındığını söyleyince, bu sözlerden yola çıkan tenis kamuoyunun bazı çevreleri, bu durumu TTF ile bir hesaplaşma noktasına kadar getirdi. Bu eleştirilerin dozundan TTF Başkanı Sayın Cengiz Durmuş da rahatsız olmuş olacak ki bir açıklama yapma gereği hissederek, Akkoyun'un görevinin sonlandırılışının Davis Kupası sonrası sözlü olarak bildirildiğini söyledi.



Durmuş, yaptığı açıklamasında ayrıca Akkoyun ile görüşmesinde kendisine maddi manevi bir kayıp yaşatılmayacağını ve Türk tenisi için dilediği göreve getirileceğinin vaadinde bulunulduğunu da belirtiyor. Bunun karşılığındaysa Akkoyun'un 2 gün süre istediğini fakat herhangi bir dönüş olmadığını söylüyor.



Açıkçası bana göre, Akkoyun tarafından bir yalanlama gelmemesi durumunda, kimi çevreler sarf ettikleri sözler nedeniyle TTF'ye bir özür borçlu. Zira Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı gibi bir makamın ciddiye alınmaması durumu söz konusu. Bir an kendinizi Federasyon Başkanı olarak düşünün. Sporcunuza bir değişiklik kararını açıklıyorsunuz ama sporcunuz lütfedip size bir geri dönüş yapmıyor. Bence bu hoş değil.



Tabii bir de işin Federasyon seçim süreci var. Görülen o ki, tenisi yönetimsel anlamda hareketli günler bekliyor. Benim bu konuda durduğum yer açık ve net. Onu da zamanı geçince nedenleriyle birlikte kamuoyu ile paylaşacağım.



Bana göre bugünün en önemli konusu, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi ve normalleşmeye dönük adımların atılmasıyla birlikte Türk tenisinin geleceğine yönelik doğru işlerin yapılması, yeterli desteklerin verilmesidir.