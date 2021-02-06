Bir destek daha

Roman Diyalog Ağı (RODA) ve Sıfır Ayrımcılık Derneği temsilcilerini konuk eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Roman vatandaşlara yönelik projelerin yürütüleceği merkez arayışını karşılıksız bırakmadı. Roman vatandaşların bir dediğini ikiletmediklerini belirten Başkan Batur, proje ve faaliyet merkezi olarak Zeytinlik Mahallesi’nde yer alan ve Taş Mektep olarak bilinen tarihi binayı önerdi. RODA grubu tarafından beğenilen binanın proje kapsamında kullanılması kararlaştırıldı.