Bir destek de Ege’den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuraklıkla mücadele çağrısına Ege Üniversitesi’nden de destek geldi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde yapılan çalışmalarla su tasarrufu konusunda girişimler yapıldı. Budak, “Cumhurbaşkanımızın kuraklık ile ilgili yaptığı tasarruf çağrısı hepimizi yakından ilgilendiriyor. Biz de Ege Üniversitesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Enerji ve suyun tasarruflu kullanımı amacıyla İZKA projesi kapsamında strateji belirlediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Kampüsümüzün su ayak izini azaltmak amacıyla vaziyet planları, bina projeleri, binaların ve eklentilerinin aylık su sarfiyatları, teknik kadroları ve öğrenci sayıları tespit edildi. Kampüste kurulması planlanan teknoloji, eklentiler ve bunların yatırım ve işletme maliyetleri hesaplandı” dedi. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz da, suyun yanı sıra enerji konusunda da bir yol haritası oluşturulduğuna vurgu yaptı.