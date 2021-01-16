Bir gün değil her gün yanlarındayız

Her yıl ocak ayının ikinci haftası kutlanan Görme Engelliler Haftası nedeniyle Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, farklı bir etkinliğe imza attı. AK Parti İzmir Sosyal Politikalar Başkanlığı da, Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi’ni ziyaret etti. Uşak’ta Başkan Mehmet Çakın, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı ve üyeleriyle birlikte beyaz bastonla yürüdü. Siyah göz bandı takan Başkan Çakın’a yürüyüş denemesinde Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Serkan Çiğdem destek oldu.

Farkındalık yaratmak istediklerini kaydeden Başkan Çakın, “Hayatın akışı içinde bazen engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları görmekte ve onları anlamakta zorluk çekebiliyoruz. Onlarla empati yapabilmek için bu tip aktiviteleri önemsiyoruz. Onların bu şehirde daha konforlu ve rahat bir yaşam sürebilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İzmir Sosyal Politikalar Başkanlığı, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile birlikte, Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi’ni ziyaret etti. AK Parti heyeti, dernek başkanı Salih Arıkan ve dernek üyeleriyle bilgi alışverişinde bulundu. AK Parti İzmir Sosyal Politikalar Başkanı Semiha Paçacı, “Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız” diye konuştu.