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    06.09.2020 - 00:02 |

    Bir günde üç protokol

    Konak’ta Başkan Batur, kadın ve gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken üç sivil toplum kuruluşuyla protokol imzaladı

    Bir günde üç protokol

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Pi Gençlik Derneği, İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü ve İzmir İş Kadınları Derneği ile imzaladığı üç protokol ile kadın ve gençlere yönelik projelere öncelik vereceklerinin altını çizdi.

    Pi Gençlik Derneği Temsilcisi Seda Şahin, İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü 2020-2021 Dönem Başkanı Betül Elmasoğlu ve İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ile üç ayrı protokole imza atan Başkan Batur, gençlerin ve kadınların yer alacağı projelere belediyenin kapılarının tamamen açık olduğunu söyledi, “Sivil toplum, yerel yönetimlere her zaman güç vermiştir. İmzaladığımız protokoller ile bundan sonra da çok iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Özellikle gençlerle ve kadınlarla birlikte yol yürümek bize ışık tutuyor. Gençlerimizden sürekli proje üretmesini ve bizlerle paylaşmasını istiyoruz. Kadınlarla birlikte gerçekleştireceğimiz kadın istihdamını, kadınların toplumdaki ve iş hayatındaki yerini güçlendirmeye yönelik projeler için de büyük umut taşıyoruz” dedi.

     

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