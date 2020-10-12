Bir haftada 10 lira zam

Çanakkale’de av yasağının bitimiyle balıkçılar denize açıldı, tezgahlar doldu. Bolluk nedeniyle hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzü güldü. Uskumru 50, kolyoz 30, istavrit 35, çipura 50, levrek 50 liradan satıldı. Geçen hafta tanesi 15 liradan satılan palamut ise, bu hafta 25 liradan alıcı bulmaya başladı. 20 yıldır balık halinde esnaflık yapan Volkan Kaşıkçı, palamut sezonunun güzel başladığını ancak son zamanlarda azalması nedeniyle fiyatın arttığını belirtti.

‘Umudumuz lüferde’

Kaşıkçı, “Son zamanlarda palamut akım balığı olduğu için azaldı. Fiyatını 15 liradan sattığımız palamudu şu anda tezgahlarda tanesi 25 liradan satıyoruz. Yavaş yavaş balığın sonunun geldiğini gösteriyor. Ama daha bu balığın bir de dönüşü olacak. İnşallah palamut daha bol olur. Lüferde tezgahlarda tek tük başladı. Lüfer bollaştığında palamut sona erecek. Umudumuz lüfere kaldı” diye konuştu.