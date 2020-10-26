‘Bir istiyoruz bin veriyor’

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar’da bir mahalleye daha park kazandırıyor. Paşaköy Muhtarı Murat Ali Tosunoğlu’nun talebi olan park için çalışmalar başladı. Kendisinin ve mahallelilerin çok mutlu olduğunu söyleyen Tosunoğlu, “ASKİ’den yeni sondaj kuyusu talebinde bulunmuştuk, bu isteğimiz yerine getirildi. Yollarımızın parke yapılması talebinde bulunmuştuk, büyük bölümü yapıldı” diye konuştu. Mahallelilerden 85 yaşındaki Süleyman Bacakoğlu ise “Özlem Çerçioğlu gibi çalışkan bir belediye başkanı gelmedi” dedi. Büyükşehir Belediyesi’yle uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Yenipazar Belediye Başkan Yardımcısı Malik Ercan “Her türlü talebimiz karşılanıyor. Bir istiyoruz, bin veriliyor” dedi.