‘Bir izmaritle canlar ölüyor’

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, her yıl binlerce olaya en kısa sürede müdahale ediyor. Başta yangınlar olmak üzere, trafik kazalarına müdahale, su altı ve karada arama-kurtarma çalışmaları ve eğitim faaliyetleri gibi birçok alanda hizmet veriyor. Son 3 yılda toplam 15 bin 267 olaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, uzman personeli ve son teknoloji araç gereçleriyle vatandaşın canını, malını ve anılarını kurtarıyor.

Tüm canlılar için

Tüm canlılara hizmet verdiklerini belirten İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır, “Akbük’ten Buharkent’e Aydın’da 1 milyon 100 bin kişiye en zor anlarında hizmet veren bir teşkilatız. Yerde gezen yılandan havada uçan kuşa, evin içinde yaşayan insandan, kazaya belaya düşenlere kadar hepsinin hizmetkarıyız” dedi.

Her yıl binlerce olaya mücadele eden itfaiye görevlileri, bu yıl da yaz aylarına girerken vatandaşlara uyarıda bulundu. İstatistiksel olarak en fazla yangının ot, saman, çöp ve ekinden çıktığını belirten Serdar Adanır, “Gereksiz ya da dikkatsizce atılan bir sigara izmariti oradaki otun, ağaçların yanı sıra canlıların da yanmasına neden oluyor. Bir yangında bir kaplumbağayı ateşten aldım, o kaplumbağanın o an ağladığını gördüm. Onun için insanlarımızın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ikinci

Sadece yangını söndürmek için değil insanların anılarının da yok olmasını engel olmak için çalıştıklarını kaydeden Adanır, “Hatıralar, insanlar için çok değerli. Biz içeri girdiğimizde bunları da çıkarmaya çalışıyoruz. Yani anıların kaybolmaması için çabalıyoruz. İnsanların can ve mal güvenliği hususunda yoğun çalışıyoruz” diye konuştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na son teknoloji teçhizat dahil her türlü desteği verdiği için teşekkür eden Adanır, Türkiye’de yangınlara en hızlı müdahale eden ikinci itfaiye olduklarını söyledi.

Altyapı hamlesi

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Söke’nin nüfusu en yüksek mahallelerinden olan Sazlı’da altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Kıbrıs Caddesi’nde yapılan çalışmayla mahalle içinde olan 3 bin 500 metrelik içme suyu isale hattı yenilendi. Mahallede ayrıca yoğun yağışla birlikte oluşabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyu deşarj hattı geniş borularla güçlendirildi ve hat kapalı hale getirildi. Öte yandan ASKİ’nin Didim’de açtığı yeni sondaj kuyusunda saniyede 30 litre debiye sahip yeni bir kaynağa ulaşıldı.