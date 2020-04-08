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    08.04.2020 - 00:06 |

    Bir kapla hayat kurtarıyorlar...

    Çoğunlukla insanların ve işyerlerinin beslediği ancak koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda bir başına kalan can dostlarımızı belediyeler unutmadı

    Bir kapla hayat kurtarıyorlar...

    Kovid-19 salgınına karşı vatandaşın evlerinde kalmasını destekleyen Bodrum Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Başkan Ahmet Aras’ın talimatıyla harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart’tan itibaren Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle mahalle mahalle dolaşarak gönüllülere mama yardımı yapmaya başladı.

    30 farklı noktada

    Sahipsiz hayvanların yoğun olduğu bölgelerde beslenme noktalarını tespit eden ekipler ihtiyaç duyulan yeni yerleri de belirledi. İlk etapta yaklaşık 11 bin kilo kuru mama temin edildi. Bu mama paketleri, yarımada genelindeki gönüllülere teslim edildi. 30 farklı gönüllü noktasına teslim edilen 460 paket köpek maması ile 282 paket kedi maması kısa süre içinde sokak hayvanları için belirlenen noktalara bırakılmaya başlandı. “Dünya sadece bizden ibaret değil” diyen Aras, “Biz sokak hayvanlarımız için de gönüllülerimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımız evde kalmaya devam etsinler ancak bu zor günlerinde imkanı olanlar, kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı da ihmal etmesinler” dedi.

    ‘Eksikleri bildirin’

    Balıkesir’in merkez Karesi ilçesinde de belediye ekipleri, yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı. Çalışmalara katılan ve personele yardım eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Koronavirüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşerilerimiz bizleri bilgilendirsin” diye konuştu.

     

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