‘Bir kuruş aldığımızı kimse kanıtlayamaz’

BALIKESİR Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin cenazelerinin Edremit Devlet Hastanesi morgundaki gasilhanede 5 bin lira karşılığında yıkandığı iddiaları ve açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Çözüm için harekete geçtiklerini belirten Arslan, şöyle konuştu:

“Buradaki zafiyet Edremit Devlet Hastanesi’nde oluşuyor. Belediyenin de sorumluluğu vardır. Ama bu hastanenin gasilhanesinde değil, belediyenin gasilhanesindedir.

Altınolukta gasilhanemiz mevcut ve hiç kimse bir kuruş para aldığımızı söyleyemez. Üçüncü sorumlu da muhtarlar. Cenaze sahibi evinde yıkamak isterse, bu sorumluluk da muhtarlardadır. Biz yine de belediye olarak duyarlılık gösterdik.”

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile bir araya geldiklerini belirten Arslan, “Çözüm sizde dediler. Belediye olarak 1 erkek, 1 bayan gassal aldık. Bundan sonra Edremit Devlet Hastanesi’nde, Edremit Belediyesi personeli çalışacak” dedi.