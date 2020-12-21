BİST1.4080.64EURO9.370.24USD7.660.47ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Bir kuruş aldığımızı kimse kanıtlayamaz’
    ABONE OL
    21.12.2020 - 00:01 |

    ‘Bir kuruş aldığımızı kimse kanıtlayamaz’

    ‘Bir kuruş aldığımızı kimse kanıtlayamaz’

    BALIKESİR Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin cenazelerinin Edremit Devlet Hastanesi morgundaki gasilhanede 5 bin lira karşılığında yıkandığı iddiaları ve açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Çözüm için harekete geçtiklerini belirten Arslan, şöyle konuştu:

    “Buradaki zafiyet Edremit Devlet Hastanesi’nde oluşuyor. Belediyenin de sorumluluğu vardır. Ama bu hastanenin gasilhanesinde değil, belediyenin gasilhanesindedir.

    Altınolukta gasilhanemiz mevcut ve hiç kimse bir kuruş para aldığımızı söyleyemez. Üçüncü sorumlu da muhtarlar. Cenaze sahibi evinde yıkamak isterse, bu sorumluluk da muhtarlardadır. Biz yine de belediye olarak duyarlılık gösterdik.”

    Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile bir araya geldiklerini belirten Arslan, “Çözüm sizde dediler. Belediye olarak 1 erkek, 1 bayan gassal aldık. Bundan sonra Edremit Devlet Hastanesi’nde, Edremit Belediyesi personeli çalışacak” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yine ortaya çıktı! Bu sefer bekçiye saldırdı

    Yine ortaya çıktı! Bu sefer bekçiye saldırdı

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

    Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

    Sıradaki Haber