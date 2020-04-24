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    HaberlerEge Haberleri ‘Bir olma gücümüzle sırtımız yere gelmez’
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    24.04.2020 - 00:04 |

    ‘Bir olma gücümüzle sırtımız yere gelmez’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 23 Nisan’ın 100. yılının, hep bir ağızdan haykırılan vatan ve istiklal aşkının gelecek güzel günlerin müjdecisi olduğunu belirtti.

    ‘Bir olma gücümüzle sırtımız yere gelmez’

    Tüm Türkiye’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Sürekli, “Türk milleti, her tarih yazışında gücünü, bağımsızlık ve vatan aşkından aldı. Aynı güç, birlik ve beraberliğimizi her şartta koruyabilmemizin de en büyük dayanağıdır. Bugün eğer 83 milyon bir olabiliyorsak bundandır ve bunu başardıkça da sırtımız yere gelmez. Bugün, vatanın kimlerin omuzlarında yükselip güçleneceğinin işareti; bugün çocuklarımıza aşılayacağımız değerler, daha güçlü bir Türkiye’nin tesisi için çok önemli” dedi.

    Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.
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    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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