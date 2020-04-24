‘Bir olma gücümüzle sırtımız yere gelmez’

Tüm Türkiye’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Sürekli, “Türk milleti, her tarih yazışında gücünü, bağımsızlık ve vatan aşkından aldı. Aynı güç, birlik ve beraberliğimizi her şartta koruyabilmemizin de en büyük dayanağıdır. Bugün eğer 83 milyon bir olabiliyorsak bundandır ve bunu başardıkça da sırtımız yere gelmez. Bugün, vatanın kimlerin omuzlarında yükselip güçleneceğinin işareti; bugün çocuklarımıza aşılayacağımız değerler, daha güçlü bir Türkiye’nin tesisi için çok önemli” dedi.