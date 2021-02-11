Bir paketle kanser riski 30 kat artıyor

Erkeklerin yüzde 44.1’inin, kadınların da yüzde 19.2’sinin sigara bağımlısı olduğunu kaydeden Yılmaz, “Akciğer kanserli hastaların yüzde 80’inden fazlasında tütün ve tütün ürünleri kullanım öyküsü vardır. 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içme ile akciğer kanser riskinde artış 20-30 katlara kadar çıkıyor” dedi. Annenin tütün ürünü kullanımının hamilelik döneminden itibaren çocukların akciğer fonksiyonlarında azalmaya neden olabildiğine de dikkat çekti. Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, sigara içenlerde KOAH’tan ölüm hızının daha fazla olduğunu, pipo ve puro içenlerde de aynı durumun geçerli olduğunu sözlerine ekledi, “Sigarayı bıraktıktan sonra kanser riski, 15 yıl süresince azalıyor” ifadesini kullandı.



Sigara bilançosu



TÜRKİYE’DE, yetişkin tütün mamulü kullanım oranları 15 yaş ve üzeri nüfusta 2008’de yüzde 31.2, 2016’da yüzde 31.6, erkeklerde 2008’de yüzde 47.9, 2016’da yüzde 44.1 seviyesinde, kadınlarda da 2008 yılında yüzde 15.2, 2016’da da yüzde 19.2 olarak kayıtlara geçti.