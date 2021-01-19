Bir piyanistin acıları

Piyanist şarkıcıların öncüsü Ferdi Özbeğen, yaşamıyla bir döneme damgasını vurdu. Hilton Otel’de müzik yapmış, ardından Yeşilköy Çınar Otel’e transfer olmuştu. Sanatçı son olarak Netflix’de yayınlanan “Bir Başkadır” dizisiyle yeniden gündeme geldi. Yeni jenerasyonun sevmesi ve dijital platformlarda yaşanan Özbeğen rüzgarları sanatçını plak firması Yaşar Plak’ı harekete geçirdi ve yapımcı firma “Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Şan Konseri” ismiyle bir uzunçalar çıkardı. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın yaratıcısı Gazeteci ve Müzik Prodüktörü Ali Rıza Türker, yayımlandığında ilgi gören, bu farklı yaşamı anlatan ‘Şöhret dediğin’ adlı kitabı yeniden yayımladı. “Şöhret Dediğin” popüler müzik tarihimizde altın izler bırakan Özbeğen’in fırtınalı yaşam öyküsüyle birlikte 80’li yılların müzik piyasasında olup bitenleri de gözler önüne seriyor.