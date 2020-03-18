18.03.2020 - 00:04 |
‘Bir taşla iki kuş’
Bergama’da, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan 34 bin 99 metrekare taşınmazın bulunduğu alanın devri Belediye’ye yapıldı.
Tapu Müdür Yardımcısı Faruk Seven’in eşlik ettiği devir-teslim töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nüammer Uslu karşılıklı imza attı. Bu devirle, ilçenin merkezinde millet bahçesi kurulacağını kaydeden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Vatandaşların sosyal aktivitelerini yapabileceği bir alan olacak. Yeni spor tesisleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla da temasımız sürecek” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.