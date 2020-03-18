‘Bir taşla iki kuş’

Tapu Müdür Yardımcısı Faruk Seven’in eşlik ettiği devir-teslim töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nüammer Uslu karşılıklı imza attı. Bu devirle, ilçenin merkezinde millet bahçesi kurulacağını kaydeden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Vatandaşların sosyal aktivitelerini yapabileceği bir alan olacak. Yeni spor tesisleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla da temasımız sürecek” dedi.