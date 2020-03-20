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    HaberlerEge Haberleri Bir taşla üç kuş
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    20.03.2020 - 00:01 |

    Bir taşla üç kuş

    Büyükbaş Organize Sanayi Bölgesi, sunduğu imkanlarla; üreticiyi güldürecek, istihdamı artıracak ve doğayı koruyacak

    Bir taşla üç kuş

    Bergama’da Tarıma Dayalı İhtisas Büyükbaş Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile bir toplantı gerçekleştirildi.
    OSB’de üretimden kesime, bakımdan pazarlamaya kadar her aşamanın tek noktada birleşeceğini belirten Koştu, “Yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam edilecek. Aynı zamanda, bölgemizde büyükbaş hayvancılığın da lokomotifi olacak” dedi. 3 milyon 500 bin metrekarelik OSB’nin faaliyetlerini anlatan Koştu, şöyle konuştu:

    Biyogaz üretilecek

    “Hayvan Barınma Tesisi, Et Entegre Tesisi, Hayvan Hastanesi, Hayvan Pazarı, Biyogaz Tesisi, Gübre Fabrikası gibi bölümlerin olmasını planlıyoruz. Hayvansal atıklar gübre üretiminde kullanılacak. Biyogaz tesisiyle bağlantılı gübre fabrikasıyla çiftçilerimizin en büyük sorunları arasında bulunan gübresel atıkları değerlendirmiş olacağız. Gübresel atıkların insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracağız.”

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