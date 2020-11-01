‘Bir telefon kadar uzağız’

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Seferihisar açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kişisel sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu, belediyenin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirtti. Başkan Acar, geceyi tedbir amacıyla dışarıda geçiren Aliağalılarla da bir araya geldi. Vatandaşların telaş yapmamalarını, sakin kalmalarını ve belediye olarak görevlerinin başında olduklarını ifade eden Başkan Acar, “Belediye ekiplerimizle birlikte görevimizin başındayız. Alo 153 Hilal Masa hattımız sizlerden gelecek her konuda destek veriyor. 0530 277 2222 WhatsApp hattımız da mesajlarınızla gelen ihtiyaçlara destek oluyor. Biz yanınızdayız. Kalbimiz depremin en büyük yıkım yaptığı Bayraklı’da. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza biran evvel sağ salim kavuşmak istiyoruz” diye konuştu.