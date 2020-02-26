26.02.2020 - 00:02 |
Bir telefon uzakta
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 7/24 vatandaşların talep ve şikâyetlerini iletmesini bekliyor.
Belediye, zabıta ve BASKİ işlemleri için de talepleri alan 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, 2019 yılında 102 bin 914 çağrıyı cevapsız bırakmadı.
İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.