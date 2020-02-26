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    26.02.2020 - 00:02 |

    Bir telefon uzakta

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 7/24 vatandaşların talep ve şikâyetlerini iletmesini bekliyor.

    Bir telefon uzakta

    Belediye, zabıta ve BASKİ işlemleri için de talepleri alan 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, 2019 yılında 102 bin 914 çağrıyı cevapsız bırakmadı.

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