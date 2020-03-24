‘Bir telefon uzaktayız’

İçişleri Bakanlığı’nın, koronovirüsün en fazla tehdit ettiği 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, yerel yönetimler seferber oldu. Oluşturulan hatlara iletilen istekler, özel ekiplerce karşılanıyor. Hazırlanan yardım kolileri adreslere gönderiliyor. Zaman zaman emniyet güçleri de evinden çıkamayan yardıma muhtaç yaşlı vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor.



Adreslere erzak kolisi



Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, önceden belirlenen 65 yaş ve üzerindekilere, polisle birlikte erzak kolisi dağıttı. Adresleri tek tek ziyaret eden vakıf görevlileri, başka ihtiyaçları olup olmadığını da sordu.



Telefonunu verdi



Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ise, sosyal medya hesaplarından 65 yaş ve üstü kişilere ihtiyaç halinde şahsi cep telefonu numarasını verip, 7 gün 24 saat arayabileceklerini bildirdi. Aksoy, “Hepimizin birbirimizin ağabeyi, kardeşi, evladı, annesi, amcası, olduğu anlayışı ile büyüklerimiz, şahsıma ait ‘0 530 089 02 72’ telefondan, WhatsApp uygulaması üzerinden bana ulaşabilir” dedi.



‘Yaşlı Destek Hattı’

Çiğli Belediyesi, 386 42 06, 386 42 09 ve 376 55 49 numaralı ‘Yaşlı Destek Hattı’ arayan vatandaşın, evden dışarı çıkmalarını gerektiren ihtiyaçlarını karşılıyor. Başkan Utku Gümrükçü, ihtiyaçların ekiplerce evlere teslim edildiğini belirtti. Menderes Belediyesi de, kurduğu 16 kişilik özel ekiple haftanın 7 günü saat 09.00-22.00 arasında yaşlı vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Belediyenin 700 00 00 telefon numarasını veren Başkan Mustafa Kayalar, “Onlardan tek isteğimiz evde kalmaları. Biz onlara bir telefon kadar yakınız” dedi.

Gezici ekipler hazır

112, 155, 156 ve 444 11 45 numaralı telefonları arayan 65 yaş ve üstü vatandaşın ihtiyaçları Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetimindeki Çözüm Merkezi’ne ulaşıyor. Çağrı merkezine gelen talepler, gezici ekiplere aktarılıyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bizi arayan vatandaşlarımızın evine giderek siparişlerini alıyoruz. İstedikleri marketten siparişleri alıp kendilerine teslim ediyoruz. Lütfen evde kalmaya özen göstersinler ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Bu salgını hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz” dedi.