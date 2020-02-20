Bir tıkla Bizizmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijital demokrasi dönemini başlatıp Bizİzmir uygulamasını hizmete soktu. 4.5 milyon İzmirlinin yolunun geçtiği, sesini duyurduğu bir meydan yaratmayı amaçladıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “En önemli hedefimiz olan şeffaf, katılımcı, demokratik yerel yönetim anlayışımızı hayata geçirmek ve kenti hep birlikte yönetmek için artık yeni bir zeminimiz var. Kentimizde dijital demokrasi dönemi başlıyor. İzmir’de yaşayanların kentteki tüm etkinlikleri takip edebilmelerini, belediyeden haber almalarını, önemli konularda görüş ve önerilerini kolaylıkla paylaşabilmelerini sağlıyor. Başkanın mal varlığından belediye bütçesine kadar her şeyi erişime açtık. Platforma bizizmir.com adresinden erişilebiliyor ve uygulaması indirilebiliyor” diye konuştu.

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Üç ana eylem üzerinde inşa edilen Bizİzmir sitesi, bilgi edinmeyi (duy), İzmirlilerin beraber hareket etmesini (paylaş) ve katılımcılığı (katıl) öne çıkarıyor. Kaydolan İzmirliler, ulaşım kartına yükleme yapabiliyor veya nöbetçi eczaneden boş otoparkların yerlerine kadar kentte yaşayanların hayatını kolaylaştıran çok önemli bilgilere ulaşabiliyor. Yaptıkları gönüllü çalışmalardan topladıkları “BizPuan”larla konser, tiyatro gibi etkinliklere ücretsiz gidebildikleri gibi, kurslara katılabiliyor ya da bu puanlarla bağış yapabiliyor. İzmir’deki tüm kültür sanat etkinliklerinden haberdar olmak, kentte yapılması düşünülen bir yatırımla ilgili görüş belirtmek veya anketlere katılmak da mümkün.