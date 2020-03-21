21.03.2020 - 00:05 | | YUSUF ÇINAR
Bir vaka, 45 kişi karantinada...
Çeşme Gümrük Müdürlüğü’nde 1 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. 45 kişi evlerinde karantina altına alındı.
Olay hakkında bilgi veren Başkan Ekrem Oran, “Ulusoy Çeşme Limanı’nda Gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin corona pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve aileleri hemen karantinaya alındı. Sevgili Çeşmeliler, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın” dedi.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.