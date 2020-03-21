Bir vaka, 45 kişi karantinada...

Olay hakkında bilgi veren Başkan Ekrem Oran, “Ulusoy Çeşme Limanı’nda Gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin corona pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve aileleri hemen karantinaya alındı. Sevgili Çeşmeliler, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın” dedi.