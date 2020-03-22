Bir virüsün düşündürdükleri

“Dostlar...

Bu koronavirüsüne biraz da farklı bir açıdan bakmak zamanı geldi gibi...

İnsanoğlu olarak basit yaşamayı unuttuk.

Tüm bu karmaşık evrenin altında aslında birkaç matematiksel yasa ve düzen var.

Evren, döngüleri dışına çıkan sistemleri çekiciler aracılığıyla dengeye getiriyor.

Bu, gezegen yörüngeleri için de geçerli, doğadaki hayvan popülasyonları için de...

Herşeyi bırakın, vücudunuzun dengelerine bir bakın.

Evren, gelişmiş bilgisayarlarınız var diye sizi diğer canlı formlarından ayrı bir yere koymaz.

Robotik cerrahiyle safrakesesi alırsınız, olağanüstü cerrahi yöntemler geliştirirsiniz, epidural anestezi ile ağrısız doğum yaptırırsınız ve bunlarla büyük gurur duyarsınız, ayaklarınız yerden kesilir...

Fakaaat, gün gelir insanlık tarihinin en eski sağlık sorunu tüm sisteminizi paramparça eder.

Starbucks’tan kahve içmeden kendine gelemeyenler.

Tuzu dirsekten sektirip ekiyor diye 300 lira hesap ödeyenler.

Kinoa tohumlu ekmek, argan yağı, çörek otu özü, ejder meyvesi peşinde koşanlar...

Bir virüs gelir, hepimizi tarım toplumuna geçtiğimiz çağlara geri döndürür.

Marketten un, bulgur, makarna yağmalarsınız...

Üç bin liralık parfümüyle caka satan bizler...

Çare, Eyüb Sabri Tuncer kolonyasıdır...

Gizli servisleriniz, bilgi birikiminiz, milimetrik hedef vuran silahlarınız vardır.

Ülkeleri karıştırır, savaşlar çıkarır, dünyaya hükmettiğinizi sanırsınız, bir virüs gelir top, ticaret ağınız çöker, petrol fiyatlarınız düşer, evinizden gelemez hala gelirsiniz.

Sanal imparatorluğunuz başınıza yıkılır.

Milyarlık evleriniz, yatlarımız vardır...

Bir tusunamiye, depreme bakar...

Aslında tüm evrenin bilgeliği bir tohumun içinde gizli. Ve o tohum her baharda açıp gizi dışarı vuruyor...

Tabii görebiliyorsak...

İnsan olarak farklı olmanın gereği, paylaşmaktır, sohbettir, affetmektir, sevgidir, saygıdır, doğayla uyumlu olmaktır.

Yoksa o evren zaten bizi böyle hizaya getirir. Sanırım insanoğlu olarak tekrardan basit yaşamayı öğrenmemiz gerekecek.

(Alıntıdır.)

***

Bu muhteşem uyarıcı yazının yazarını bilmiyor, tanımıyorum. Sosyal medyadan telefonuma arkadaşlar gönderdi. Ders çıkarılacak, öğrenilecek çok şeyi içinde barındıran her sözcüğünde buram buram hümanizma fısıldayan yaşam manifestosu sanki. Yazarına, milyonlarca teşekkür.

İçinden geçmekte olduğumuz şu zor günleri dirençle, dayanışmayla, özveriyle, sevgiyle aşarak aydınlık günler dileğimle.

Esen kalın...

HAYAT BU!

Üzülüyorsun, takma diyorlar,

Kızıyorsun, değmez diyorlar,

Boş veriyorsun, gamsız diyorlar.

Konuşuyorsun, muhatap olma diyorlar,

Çekip gidiyorsun, mücadele et diyorlar,

Alttan alıyorsun, tepene çıkardın diyorlar,

Aklı başında davranıyorsun, bu kadar

uslu olunmaz diyorlar.

Ölünce ne diyecekler?

Muhtemelen,

Ölüm sana yakışmadı...

Normal tabii, dirimizi beğenmediler ki

Ölümüzü beğensinler!

Neyzen Teyfik demiş ki;

Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer...

İçsen de tükenir, içmesen de;

Bu yüzden hayattan tat almaya bak

Çünkü, yaşasan da bitecek, yaşamasan da...

(Can Yücel)

Altın satırlar

Dün gece ilk yağmur yağdı...

Çatılarda tıkır tıkır

Küçük gölcükler oluştu

Sokakta kediler saçak altlarına sığındılar.

Bu son bahar yağmurları sanki doğanın

ayrılıklara ağlayışıdır. (Bekir Coşkun)

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar

mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa

değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtan

bir hal alabilir. Siz buna razı mısınız?”

(Mustafa Kemal Atatürk)

Yalanın egemen olduğu devirde, gerçekleri söylemek devrimciliktir. (George Orwell)