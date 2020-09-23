Bir yardım da Turgutlu’dan

Turgutlu Belediyesi pandemi süreci boyunca eğitimlerine evinde devam edecek öğrenciler için kampanya başlattı. ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ projesi kapsamında, sıfır ya da çalışır durumdaki televizyon, tablet ve bilgisayarlar toplanıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. “Çocuklar bizim geleceğimiz” diyen Başkan Çetin Akın, “Eğitimde eşitsizliğin önüne geçmek adına Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi’ni öğrencilerimizin hizmetine açtık. Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi bünyesinde açtığımız kurslar ve kütüphanelerle gençlerimizin her zaman yanında olduk. 4 bine yakın çocuğumuza kitap ulaştırdık. Tercih merkeziyle üniversite adayı gençlere destek oluyoruz” dedi.