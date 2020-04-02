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    HaberlerEge Haberleri Bir yıl daha uzatılmalı
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    02.04.2020 - 02:39 |

    Bir yıl daha uzatılmalı

    Yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarıyla üretilen elektriği devletin 10 yıl süre ile döviz cinsinden satın alması ve yerli aksamların da 5 yıl boyunca teşvik edilmesi esasına dayanan Yenilenebilir Enerji Destek Mekanizması (YEKDEM), 31 Aralık 2020’de sona eriyor.

    Bir yıl daha uzatılmalı

    Koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan daralmayla, pek çok temiz enerji yatırımının devreye alınma sürecinin, YEKDEM’e son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2020’ye yetişmesinin mümkün olmayacağını belirten Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Başkanı Hüseyin Vatansever, 2017 yılında yapılan YEKDEM’in uzatılmayacağı açıklamasına rağmen, üç yıldır hangi destek mekanizmasının devreye alınacağının açıklanmadığını ifade etti. Yenilenebilir enerji yatırımlarının uzun soluklu olduğuna dikkat çeken Vatansever, “Sadece rüzgâr enerjisinde bu yıl yaklaşık 1.300 Megavat yatırım bulunuyor. YEKDEM’in teşvik mekanizmasını koruyup en az bir yıl daha uzatılmasını bekliyoruz” dedi.

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