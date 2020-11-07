Bir yıl ücretsiz oturacaklar

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, depremde evsiz kalan 100 aileye bir yıl boyunca ücretsiz oturmaları için ev imkanı sunan Avcılar İnşaat’ın anahtar teslim töreninde konuştu. Bornova Belediyesi olarak 200 depremzede aileyi, kalıcı konutların yapımı bitene kadar güvenli ve konforlu konutlara yerleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen İduğ, “Büyük bir dayanışma ile sağlanan konut stoğunu özellikle kışa girdiğimiz şu günlerde artırmamız gerekiyor. Bunu aynı apartmanda yaşayan depremzede vatandaşlarımızı yine tek apartmana yerleştirmek suretiyle yapmak istiyoruz. Aynı acıyı yaşayan komşuların bir arada olması moral ve motivasyon açısından yararlı olacaktır” dedi.

Depremzede aileler ile konuşup moral veren ve taleplerini dinleyen İduğ, ilk konutların anahtarlarını depremde evleri yıkılan 5 yaşındaki Ada Küçükkoca ve üç çocuk annesi Yıldız Bukan’a teslim etti.

‘Tüm gücümüzle yanınızdayız’

İduğ’un “Melek” olarak nitelendirdiği Avcılar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı da, “Eğer bugün bize bir şey olsaydı biliyoruz ki İzmirliler de bize sahip çıkardı. Bu karşılıksız güvenle biz de tüm gücümüzle İzmirli depremzedelerin yanındayız. İstiyoruz ki sektörümüzdeki tüm firmalar da stoklarındaki gayrimenkulleri depremzedelerin kullanımına açsın” diye konuştu. Öte yandan İdris Avcı’nın 6 yaşındaki kızı Minel Bera Avcı da, kumbarasında biriktirdiği parasının yarısını enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif, diğer yarısını da yine 4 yaşındaki Ayda için bağışladı.