Bir yılda 3.3 milyar lira!

Salgın ile deprem felaketini birlikte yaşayan İzmir’de sosyal belediyecilik uygulamaları, 2020’ye damgasını vursa da İzmir’de yatırımlar aksamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı ve trafiği rahatlatacak tarihi projeler için harekete geçti.

Kovid’in etkileri sürerken 30 Ekim’de depremle sarsılan İzmir’de afetin yaralarını sarmak amacıyla örnek bir dayanışma sergilendi. Büyükşehir, bu dönem krizlere karşı dirençli kent modelini hayata geçirmek için de önemli adımlar attı. Başkan Tunç Soyer’in imzasını taşıyan kriz belediyeciliği uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm bu olumsuz tabloya rağmen yatırımlarına ara vermeden devam etti.

Ulaşımda önemli adımlar

Toplu ulaşımda Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında imalatların yüzde 66’sı tamamlandı. 10 bin 342 metre tünel kazıldı. Proje için 125 milyon euro’luk kredi sağlandı. Hat, 2022’de hizmete girecek. Çiğli Tramvayı’nın yapımı için sözleşme imzalandı. Üçyol-Buca hattının çalışması tamamlandı. 28 kilometre uzunluğundaki Karabağlar-Gaziemir metro hattında proje ihalesine çıkıldı. BİSİM kapsamında 100 tekli, 70 tandem bisiklet, 10 bisiklet istasyonu hizmete alındı. 100 bisiklet park yeri yapıldı. Harmandalı’ıda hizmete giren Biyogaz tesisinin kapasitesi iki kat artırıldı. Küçük Menderes Havzası’nın katı atıklarını elektriğe dönüştürecek Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi tamamlanma aşamasına geldi.

‘Destansı dayanışma’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, esnafa bugünden itibaren su faturalarında 3 ay boyunca yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Esnaftan katı atık bertaraf bedeli de alınmayacak. Çevreci ulaşımın geliştirilmesi hedefi doğrultusunda 40 elektrikli araç da ulaşım filosuna dahil edildi. Bu yıl izmir’de destansı bir dayanışmaya imza atıldığını belirten Soyer, umutlu bir yıl diledi.

Oda, İZSU’ya katkı yapacak

İzmir Büyükşehir İZSU Genel Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’yle mesleki denetim protokolü imzaladı. Protokol kapsamında oda, İZSU’nun talep etmesi halinde yürütülen projelere teknik destek sağlayarak, danışmanlık hizmeti verecek. - DHA

1 yıl daha uzatıldı

Büyükşehir, sağlık çalışanlarına, 20 Mart’tan bu yana verdiği ücretsiz toplu ulaşım hakkını, 31 Aralık 2021’e kadar uzattı. Eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmayı sürdürecek.