Bir yılda 60 bin ağaç kurtarıldı

Atık yönetimiyle bölgede geçtiğimiz yıl 3 bin 500 ton atık kâğıt geri dönüştürüldü. Bu miktardaki atık kâğıdın geri dönüştürülmesi ile 60 bin ağaç, kâğıt hammaddesi olmak üzere kesilmekten kurtarıldı.

Enerji tasarrufu

27 milyon 121 bin kilovat enerji tasarrufu sağlanırken, 1 milyon 12 bin kilo miktarındaki karbondioksitin atmosfere salınımının önüne geçildi. Toplanan kağıt atıklarıyla 60 bin ağacı kesilmektekten kurtardıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Kurtardığımız 1 ağaç günde 3 insanın tükettiği oksijeni üretebilir. Biz 60 bin ağacı kurtararak 180 bin kişiye yetecek oksijen kaynağını korumuş olduk” dedi.