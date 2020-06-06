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    HaberlerEge Haberleri Bir yılda 60 bin ağaç kurtarıldı
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    06.06.2020 - 00:03 |

    Bir yılda 60 bin ağaç kurtarıldı

    Yılda yaklaşık 4.2 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleştiği Ege Serbest Bölgesi’nde uygulanan sıfır atık yönetimi sayesinde, 2019 yılında toplamda 11 bin 900 ton atık geri dönüştürüldü, ekonomiye kazandırıldı.

    Bir yılda 60 bin ağaç kurtarıldı

    Atık yönetimiyle bölgede geçtiğimiz yıl 3 bin 500 ton atık kâğıt geri dönüştürüldü. Bu miktardaki atık kâğıdın geri dönüştürülmesi ile 60 bin ağaç, kâğıt hammaddesi olmak üzere kesilmekten kurtarıldı.

    Enerji tasarrufu

    27 milyon 121 bin kilovat enerji tasarrufu sağlanırken, 1 milyon 12 bin kilo miktarındaki karbondioksitin atmosfere salınımının önüne geçildi. Toplanan kağıt atıklarıyla 60 bin ağacı kesilmektekten kurtardıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Kurtardığımız 1 ağaç günde 3 insanın tükettiği oksijeni üretebilir. Biz 60 bin ağacı kurtararak 180 bin kişiye yetecek oksijen kaynağını korumuş olduk” dedi.

     

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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