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    HaberlerEge Haberleri Bir yılda, borçsuz 11 yeni araç aldı
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    05.07.2020 - 00:03 |

    Bir yılda, borçsuz 11 yeni araç aldı

    SÖKE Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi. Başkan Levent Tuncel, 11 yeni aracı tanıttı.

    Bir yılda, borçsuz 11 yeni araç aldı

    Tuncel, “Bunları Söke’yi borçlandırarak değil, kenti bütçemizden 1 milyon 635 bin lira ödeyerek aldık” dedi. Başkan Tuncel, “Mobil Hizmet Aracı projemizle ilgili bir sözümüz vardı. Bu aracımızın da son hazırlıkları yapılıyor. Bu araçla Çavdar Köyün’deki amcamız belediyeye para ödemeye yada benimle görüşmek için belediyeye gelmeyecek. Biz belediyeyi vatandaşımızın ayağına götüreceğiz” dedi.

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