Bir yılda, borçsuz 11 yeni araç aldı

Tuncel, “Bunları Söke’yi borçlandırarak değil, kenti bütçemizden 1 milyon 635 bin lira ödeyerek aldık” dedi. Başkan Tuncel, “Mobil Hizmet Aracı projemizle ilgili bir sözümüz vardı. Bu aracımızın da son hazırlıkları yapılıyor. Bu araçla Çavdar Köyün’deki amcamız belediyeye para ödemeye yada benimle görüşmek için belediyeye gelmeyecek. Biz belediyeyi vatandaşımızın ayağına götüreceğiz” dedi.