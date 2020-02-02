Bir yıldız daha kaydı

Sessiz sedasız, törensiz son yolculuğuna uğurlandı Gürcan Abi. Altay’ın unutulmaz sol beki, Kelebek Ertan. Türk futbolunun Taçsız Kral’ı Metin Oktay’la aynı mahallede büyüdüler Gürcan Abi’yle birlikte, Alsancak’ta. Gürcan Abi’yi çok özleyeceğim diyorum, gülmek geliyor içimden. Onu çok özleyecek zaman bize de kalmadı. Gürcan Berk, Altay’da profesyonel oldu. Teknik düzeyi yüksek, çok yetenekliydi. Haliyle İstanbul’a yelken açtı. Önce Beşiktaş, ardından Fenerbahçe... İstanbul’dan dönüş İzmirspor... Brezilya Milli Takımı’nın ünlü futbolcusu ve takım kaptanı Didi’ye benzetirlerdi Gürcan Abi’nin oyun stilini. Onunla lacivert beyaz forma altında buluştuk. Ben 19, Gürcan Abi daha 25 yaşındaydı. İstanbul’da, Fener’de uzun yıllar daha oynayabilirdi. Neden erken döndü? Şimdi düşünüyorum da hiç sormamışım. İşte siyah beyaz bir fotoğraf daha. Baktıkça anılar köpürüyor. Ne şanslıymışım. Kaptanımız Seyfi Talay, Gürcan Abi kadar ünlü Doğan Akı, lacivert beyaz forma altında birlikteyim. Bazen düşünüyorum da Lefter’e, Can Bartu’ya, Metin Oktay’a karşı oynamışım. Nasıl becerdim, nasıl üstesinden geldim? Onların karşısında neler yaptım? Ayaklarım yerden kesilmiş olmalı...

Tutkuları 4 numaraydı

Fotoğrafı merak edenler olacaktır. İsim isim bir sayalım isterseniz. Ayaktakiler soldan sağa, Seyfi Talay Kaptan. Orhan, beş numara. Zeki Şensan, dokuz numara. Cengiz Kayalar, on bir numara. Doğan Akı, dört numara. Gürcan Berk, sekiz numara. Oturanlar soldan sağa, Turgay Meto, yedi numara. İrfan, altı numara. Erol, iki numara. Büyük Erol, on numara. Bendeniz de üç numara. Bir fotoğrafta Gürcan Berk ile Doğan Akı birlikteyse anlatılacak hikâyeleri vardır. Hikâye, Altay’da başlar, İzmirspor’da devam eder. Onların tutkusu dört numaralı formadır, “Hangimiz giyecek?” çekişmesidir. İki güzel abim de dört numaralı formaya sevdalıdır. İzmirspor’da bir araya geldiklerinde yazı-tura atıldı. Doğan Abi’ye dört, Gürcan Abi’ye sekiz numara düştü; sorun tatlıya bağlandı.

***

Siyah beyaz fotoğrafları her elime alışımda duygusal dünyamda yalpalıyor, bocalıyorum. Gidenler sayıca öne çıktı. Geride kalanlar azınlıkta. Geride kalıp sıranın kendisine gelmesini beklemek de berbat bir duygu...

Ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı, güzel bir şiirinde dile getirmiş bu duyguları...

Günler kısaldı... Kanlıca’nın ihtiyarları

Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları.

Yalnız bu semti sevmek için ömür kısa...

Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa...

Ne güzel şarkıydı o, yeri geldikçe böyle fısıldarım kendimce.

Nasıl geçti habersiz, o güzelim yıllarım.

Fısıldadıkça kendi kendime, duygulanır, hüzünlenirim.

Şöyle devam ediyordu. Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı...

***

Oyun alanında ince işleri seven ve de bunu ustalıkla beceren Gürcan Abi, benim gibi sol ayaklı kazmaların topu yükseklere yönlendiren vuruşlarına bayağı sinirlenirdi. Futbolu bir sanatçı duyarlılığında sergilemek; izleyene keyifli, coşkulu anlar yaşatmak... Onlar gibi özel olanlara has bir durumdur. Gürcan Berk özeldi. Güzel bir adamdı. Bir yıldız gibi kaydı geçti.

Hatıralar da dal istiyor. Kuşlar gibi konacak. (Oktay Rıfat)





AFORİZMALAR

Karakterinize, şöhretinizden daha çok önem verin.

Çünkü, karakteriniz aslında neyseniz odur.

Oysa şöhretiniz, başkaları sizi ne sanıyorsa odur.

İngiliz mimar John Wooden

Uzun bir hayat, yeteri kadar iyi olmayabilir. Ama iyi bir hayat, yeteri kadar uzundur.

Benjamin Franklin

Her gölge, sonunda yine de ışığın çocuğudur. Ancak, aydınlıkla karanlığı, savaşla barışı, yükselişle alçalışı yakından tanımış olan kişi, hayatı gerçekten yaşamış sayılır.

Stefan Zweig

Akıllıyla deliyi ayırt eden nedir?

Biri aklının, öbürü tutkusunun peşinden gider. Oysa, akıllıyı aklının peşinden sürükleyen de tutkusudur.

Erasmus

İNCİ

Bir istiridye komşu, istiridyeye dedi ki, “İçimde büyük bir sancı var, ağır ve yuvarlak. Bana ıstırap veriyor. Öbür istiridye, tepeden bakan bir hoşnutlukla yanıtladı: “Göğe ve denizlere şükürler olsun ki, benim içimde hiçbir sancı yok.” O sırada oradan geçmekte olan bir yengeç, iki istiridyenin konuşmasını duydu ve içinde ve dışında her şeyi iyi, hoşnut olan istiridyeye şöyle dedi, “Evet, iyi ve kendinden hoşnutsun ama komşunun taşıdığı sancı son derece güzel bir inci.”

Halil Cibran