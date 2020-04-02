‘Birbirimize sahip çıkma zamanı’

İzmir’in önde gelen inşaat firmalarından Egesel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, “Hiç bir çalışanımızı işten çıkarmıyoruz. Tüm çalışanların maaşını zamanında kesintisiz, tam olarak hesaplarına yatırıyoruz. Tüm sosyal haklarını eksiksiz olarak ödüyoruz. Alt taşeronlarımızın ödemesini zamanında eksiksiz olarak yapıyoruz” dedi.

Ödemeleri bir yıl süre ile garanti altına aldıklarını ve kimseyi mağdur etmeyeceklerini belirten Şahin, “Hükümet’ten de bu konuyla ilgili olarak yaramıza merhem olacak acil önlemler bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Krizden en fazla etkilenen sektörülerin başında inşaatın geldiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

Kredi önerisi

“Bankalar ve devlet tüm kurumlarının, uzun vadeli planlamalarla toplum ve iş dünyası yararına ciddi adımlar atmaları gerektiğine inanıyoruz. Bırakın yatırım yapmayı yüzde 11-12 gibi maliyetli krediler firmaları açmaz içine sokacaktır. Şu aşamada bizler gibi yatırımını devam ettiren firmalara yüzde 7.5 oranını geçmeyecek şekilde düşük maliyetli en az 1 yıl ödemesiz krediler verilmeli. Gün, günü kurtarma değil, Türkiye’yi, ülkemizi kurtarma, birbirimize sahip çıkma günüdür.”

115 milyon liralık iki ayrı proje

Egesel İnşaat yeni projelerine devam ediyor. Egesel’in 86 yeni projesinden 43’ü İzmir’in Menderes ilçesi Görece Mahallesi’nde, 43’ü Gaziemir’de yer alıyor. Görece Projesi; havaalanına bir kilometre mesafede, doğa ile iç içe, 4 adet özel güvenlikli site kapsamında triplex villadan oluşuyor. Her bir villanın kendine ait yüzme havuzu, saunası ve otoparkı bulunuyor. Görece’de ki diğer 39 adet süper lüks daireler de aynı özellikleri taşıyor. Gaziemir Projesi ise, havaalanına 2 kilometre mesafede, site şeklinde 43 adet 3+1 ve 4+1 süper lüks daireden oluşacak. Projede açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, saunalar bulunuyor. İki projenin toplam maliyeti ise 115 milyon Türk Lirası.