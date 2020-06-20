‘Bireysel önlemleri sürdürelim’ uyarısı

Koronavirüse karşı önlemleri hiçbir zaman elden bırakmayacaklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Normalleşme adımlarının yaşama geçirilmesi riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. 25 meslek grubu hazırladığımız 25 ayrı broşürü Güvercinmasa gezici ekibimiz dağıtıyor. Buradaki amacımız, her meslek grubunun genel kurallar dışında, kendine özgü alması gereken önlemler konusunda bilinçlenmesini sağlamak. İlçemizi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı konuklarımızdan tek bir isteğim var. O da sosyal hayatta kurallara uyup ilk günkü gibi virüsten korunma yöntemlerini uygulamayı sürdürmeleri. En önemli gücümüzün bireysel önlemler olduğunu unutmayalım” diye konuştu.