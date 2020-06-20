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    HaberlerEge Haberleri ‘Bireysel önlemleri sürdürelim’ uyarısı
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    20.06.2020 - 00:05 |

    ‘Bireysel önlemleri sürdürelim’ uyarısı

    Kuşadası Belediyesi, 25 ayrı meslek grubu için 25 özel içerikli Kovid-19’la mücadele broşürü bastırarak bilgi paylaşımında bulundu.

    ‘Bireysel önlemleri sürdürelim’ uyarısı

    Koronavirüse karşı önlemleri hiçbir zaman elden bırakmayacaklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Normalleşme adımlarının yaşama geçirilmesi riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. 25 meslek grubu hazırladığımız 25 ayrı broşürü Güvercinmasa gezici ekibimiz dağıtıyor. Buradaki amacımız, her meslek grubunun genel kurallar dışında, kendine özgü alması gereken önlemler konusunda bilinçlenmesini sağlamak. İlçemizi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı konuklarımızdan tek bir isteğim var. O da sosyal hayatta kurallara uyup ilk günkü gibi virüsten korunma yöntemlerini uygulamayı sürdürmeleri. En önemli gücümüzün bireysel önlemler olduğunu unutmayalım” diye konuştu.

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