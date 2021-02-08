Birgi, hak ettiği değere kavuşacak

Başkan Mehmet Eriş, esnafla durum değerlendirmesi yaptı, görüş alışverişinde bulundu. Eriş, tarihi dokunun korunması ve Ödemiş’te turizmin gelişimi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte atılacak adımlarla ilgili bilgiler verdi. Eriş, “Büyükşehir Belediyemizin Meslek Fabrikasıyla da Birgi’de turizm için güzel eğitim faaliyetleri yapabiliriz. Daha çok insanımızın turizmde istihdam edilmesi adına çok önemli. Bizi biz yapan özelliklerimizi, yerel zenginliklerimizi öne çıkartacağız” dedi.

Muhtarlarla fikir alışverişi

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, kuzey ve kuzeydoğudaki mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi, ihtiyaçlar konuşuldu. Toplantıların bölge bölge devam edeceğini söyleyen Başkan Eriş, “Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımız. Hayatı kolaylaştıran, etkili ve yerinde çözümler için muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.