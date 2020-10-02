Birinci Çin’den

Milas Belediyesi tarafından Milas doğumlu ünlü karikatürist Turhan Selçuk anısına bu yıl 10’uncusu düzenlenen karikatür yarışmasında ödül almaya hak kazanan karikatürler belli oldu. 56 ülkeden 411 karikatüristin 1722 karikatür ile katıldığı yarışmada, birincilik ödülünü Çin’den Liu Qiang, ikincilik ödülünü Kazakistan’dan Galym Boranbayev ve üçüncülük ödülünü de İran’dan Hassan Omidi aldı. Jüride yer alan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Ödül töreni ve serginin tarihi ileri bir tarihte açıklanacak” dedi.