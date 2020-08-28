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    HaberlerEge Haberleri Birinci fotoğraf pula dönüşecek!
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    28.08.2020 - 00:01 |

    Birinci fotoğraf pula dönüşecek!

    Dünyadaki tüm Cittaslow üyesi kentlerde aynı gün kutlanan ‘Cittaslow Sunday’ etkinliği çerçevesinde ‘Seferihisar’da Yaşam’ temalı fotoğraf yarışmasının 2.’si düzenlenecek.

    Birinci fotoğraf pula dönüşecek!

    Belediye, 27 Eylül’e kadar sürecek olan yarışmaya tüm katılımcıları, yerel kalkınmayı ilke edinmiş olan Seferihisar’ı, sürdürülebilir doğa, çevre, tarih ve kültürel anlamları içeren konularda çekecekleri fotoğraflarıyla bekliyor. Birinci olacak fotoğraf, PTT tarafından Seferihisar’ın kişisel pulu olarak basılacak.

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