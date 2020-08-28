Birinci fotoğraf pula dönüşecek!

Belediye, 27 Eylül’e kadar sürecek olan yarışmaya tüm katılımcıları, yerel kalkınmayı ilke edinmiş olan Seferihisar’ı, sürdürülebilir doğa, çevre, tarih ve kültürel anlamları içeren konularda çekecekleri fotoğraflarıyla bekliyor. Birinci olacak fotoğraf, PTT tarafından Seferihisar’ın kişisel pulu olarak basılacak.