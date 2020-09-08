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    HaberlerEge Haberleri Birinci Yaşar Üniversitesi’nden
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    08.09.2020 - 00:03 |

    Birinci Yaşar Üniversitesi’nden

    Türkiye’den 195 bilim insanının yer aldığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Ege Bölgesi’nde birinci, Türkiye’de ise dokuzuncu sırada yer aldı.

    Birinci Yaşar Üniversitesi’nden

    Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi de olan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerji alanında da ülkemizde birinci sırada bulunuyor.Hepbaşlı, dünya sıralamasında 10 bin 251’inci, Türkiye sıralamasında dokuzuncu Ege Bölgesinde ve kendi alanı enerji alanında ise birinci sırada bulunarak listede yer aldı.

    Çalışma, Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda yürütüldü ve Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlandı. Çalışma, 1996-2017 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırıcı üzerinde yürütüldü ve 100 bin bilim adamı listelendi.

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