Birinci Yaşar Üniversitesi’nden

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi de olan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerji alanında da ülkemizde birinci sırada bulunuyor.Hepbaşlı, dünya sıralamasında 10 bin 251’inci, Türkiye sıralamasında dokuzuncu Ege Bölgesinde ve kendi alanı enerji alanında ise birinci sırada bulunarak listede yer aldı.

Çalışma, Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda yürütüldü ve Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlandı. Çalışma, 1996-2017 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırıcı üzerinde yürütüldü ve 100 bin bilim adamı listelendi.