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    04.06.2020 - 00:02 |

    Birincilik geldi

    Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca çocuklar için düzenlenen ulusal karikatür yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

    Birincilik geldi

    “Sağlıkçılarımız: Onlar Bizim Kahramanlarımız” konulu yarışmaya 34 farklı şehirden 140 genç sanatçı katıldı. 368 eser arasından birinciliği İzmirli genç çizer Mete Çağan Emetli’nin karikatürü kazandı. Karikatüre çok küçük yaşlarda merak duyduğunu belirten Emetli, “Karşıyaka Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. 2 yıl önce Bayraklı Belediyesi Karikatür Atölyesi’ne kaydoldum. Mustafa Yıldız hocamın eğitimleri sayesinde çizgilerim ve espri anlayışım çok çabuk gelişti. Gazete ve dergilerde karikatürlerim yer aldı. Bundan sonra yarışmalara katılmayı sürdüreceğim” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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