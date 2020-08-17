Birleşik Krallık ile serbest ticaret yakın

Türkiye, Brexit sonrası Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği’nin devamını sağlayacak Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) ekim ayında imzaya hazır hale getirip yıl sonuna kadar onay sürecini tamamlamayı hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) düzenlediği online video konferansta yeni dönemde iki ülke arasındaki ticaretin nasıl olacağını ve hedefleri anlatan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Atilla, “16 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi Gümrük Birliği’nin sağladığı muafiyet avantajını koruyarak 20 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz ancak 1 Ocak 2021 tarihine kadar STA’yı imzalayamazsak gümrük vergisine tabi olacağız” dedi.

Türkiye ve Birleşik Krallık’ın ticaretinde otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon, değerli maden ve mücevherat, elektrik elektronik, kimyevi maddeler gibi sanayi ürünlerinin en büyük ihracat kalemleri arasında yer aldığını dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, şöyle konuştu:

Önemli bir fırsat

“Salgınla birlikte küresel tedarik zincirinin değişeceği daha yakın coğrafyaların tercih edileceği öngörüleri, üretim becerisiyle ve nitelikli iş gücüyle öne çıkan Türkiye için fırsatlar oluşturuyor. İlişkilerimizi koruyup yeni sektörleri ekleyerek ihracatçıların pazara girişi kolaylaştırılmalıyız. Eylül sonuna kadar STA’nın imzalanmaya hazır hale gelmesini umuyoruz” diye konuştu.

Yüklü gümrük vergileri

STA’da anlaşmaya varılamaz ise; otomotiv, hazırgiyim, konfeksiyon televizyon gibi bir çok üründe en önemli ihracat pazarımız Birleşik Krallık ile ilave bir tercihli anlaşma olmazsa gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacağız. Hazırgiyimde gümrük vergileri yüzde 12, otomotivde yüzde 2 ile yüzde 14 arasında, kuru üzümde ise yüzde 2 bandında bekleniyor. Sanayi ürünlerinde ihracatımızın yüzde 95’i, tarım ürünlerinde de ihracatımızın önemli bir kısmı gümrük vergisine tabi hale gelecek.