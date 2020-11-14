Birlik teşekkürü

Ege Bölge Sanayi Odasındaki (EBSO) “Tarım ve Orman Sektörlerindeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri Toplantısı’na katılan Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir depremindeki ive uyuma değindi. İzmir’in duruşuna teşekkür eden Pakdemirli, “Kimse siyaset yapmadı, birlikte beraber olduk yan yana yürüdük ve ne yapılması gerekiyorsa başta hükümet olmak üzere belediyemiz, tüm kamu kurumları, STK’lar, gönüllüler hep birlikte el attık bu işe” dedi. Birlikten İzmir Doğar kampanyası hakkında bilgi veren EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da, “Bir hafta sürede 50 milyon liraya yakın para topladık. Bugün itibariyle 49 milyon 180 bin lira. Bu birlik ve beraberliğin sonucu. Hedefimiz bir an önce arsayı alıp inşaata başlamak” dedi.

Erteleme talebi

Depremde bazı üyelerinin binalarının hasar gördüğüne değinen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ise, “Bu üyelerimizin vergi borçlarının 3 ay ertelenmesi talep ediyoruz. Etkilenen üyelerimizin KGF kredi taksit ödemelerinin de faizsiz 1 yıl ertelenmesi konusunda desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantının ardından bakanlık ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) arasında “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi” işbirliği protokolü imzalandı. l