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    HaberlerEge Haberleri ‘Birlikte aşacağız’
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    23.03.2020 - 07:00 |

    ‘Birlikte aşacağız’

    Menemen Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek için devlet hastanesine maske üretiyor. Belediye Başkanı Aksoy “Zor süreçte el eleyiz” dedi

    ‘Birlikte aşacağız’

    Bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yüzlerce vakanın görüldüğü koronavirüs salgınına karşı devletin aldığı önlemlerin yanında yerel yönetimlerde önemli çalışmalara yapıyor.
    Hasta sayısının her geçen gün artması sonucu ileride oluşacak maske sıkıntısına çözüm amacıyla harekete geçen Menemen Belediyesi de, Menemen Devlet Hastanesi ile yaptığı görüşmeler sonrasında, hastane tarafından verilen malzemelerle maske üretimine başladı. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Kurs Merkezi öğretmenlerinin yapacağı maskeler daha sonra Devlet Hastanesi’ne teslim edilecek.
    Maskelerin, belediyenin Mesleki Eğitim Kurs Merkezi öğretmenleri tarafından yapılacağını belirten Başkan Serdar Aksoy, “Yaşantımızı olumsuz etkileyen salgınla mücadele etmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu zor süreci birlikte aşacağız” dedi. Aksoy, sosyal medya hesabından da #BirlikteYeneceğiz etiketiyle çalışmayla ilgili paylaşım yaptı.

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