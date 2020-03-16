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    HaberlerEge Haberleri ‘Birlikte kazanalım’
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    16.03.2020 - 00:03 |

    ‘Birlikte kazanalım’

    Türkiye’de çam balının yüzde 90’ının üretildiği Muğla’da, kalite ve pazarlama imkânlarının artması amacıyla Büyükşehir arıcılara malzeme desteği verdi

    ‘Birlikte kazanalım’

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarıma ve yerel kalkınmaya verdiği desteklere, arıcılarla devam etti. S.S Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzalanan protokol kapsamında; bal dozajlama modülü, emniyet bandı ısı tüneli, polen kurutma makinesi, plastik palet ve krom çalışma tezgahı verildi.

    Muğla’da arı ürünlerinin üretiminin geliştirilmesi, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretimin devam ettirilmesi, tüketiciye doğru ürünün ulaştırılmasının sağlanması, Muğla Çam Balı’nın tanınırlığının artırılması ve pazar olanaklarının genişletilmesini amaçladıklarını belirten Başkan Osman Gürün, şöyle konuştu:

    “Eşsiz ve doğal güzellikleri ile bir turizm kenti, aynı zamanda da verimli toprakları ve başat ürünleri ile bir tarım kentiyiz. Kooperatiflerle güçbirliği yapıp Muğla’da marka değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Kıyısal ve kırsal Muğla birlikte kazanacak. Muğla’dan tüm Türkiye’de ürünlerimizin ulaşmasını sağlayacağız. Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız” dedi.

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